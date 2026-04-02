Геополітика Європа "Думай про свою країну": Орбан зухвало відповів Туску і закликав зняти санкції з Росії
2 квітня, 18:49
Юлія Харченко
Основні тези
  • Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти російської енергетики через загрозу економічної кризи.
  • Орбан відповів Дональду Туску, заявивши, що Європа перебуває у великій небезпеці, і закликав думати про власні країни, а не про Росію.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС має негайно скасувати санкції проти російської енергетики через загрозу економічної кризи. Він також різко відповів прем'єру Польщі Дональду Туску.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз негайно скасувати санкції, запроваджені проти російської енергетики. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X.

Що відповів Орбан Туску?

Орбан відреагував на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, у якому той згадав, зокрема, про блокування Угорщиною кредиту для України. За словами угорського прем'єра, Європа нібито наближається до однієї з найсерйозніших економічних криз у своїй історії на тлі глобальних енергетичних викликів. Він наголосив, що континент перебуває "у великій небезпеці".

Орбан вважає, що єдиним виходом із ситуації є негайне скасування санкцій проти російської енергетики. У своєму зверненні до Туска він закликав "думати про власні країни і народи", а не про російського президента, та утриматися від подальшої ескалації.

Що відомо про прихильність Орбана до Росії?

  • Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов озвучив 24 Каналу думку, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перебуває під впливом Росії, і його втрата влади може змінити баланс сил у ЄС. Раніше Орбан блокував вступ Швеції до НАТО, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто виконував вказівки Сергія Лаврова, що вказує на проросійську позицію угорського прем'єра.

  • Politico зазначає, що Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, трансформувався з ліберального критика СРСР у союзника Кремля, поступово змінивши партію "Фідес" на націонал-консервативну. Економічна співпраця з Росією, зокрема угода 2014 року про кредит на АЕС, підштовхнула Орбана до створення антиліберальної держави, взірцем якої він вважає Росію.

  • Відомо, що Європейський Союз обмежує передачу конфіденційних даних Угорщині через побоювання витоків інформації до Росії. Європейські лідери також проводять зустрічі у вузьких форматах без участі всіх країн-членів.