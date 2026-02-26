США "тиснуть" на Росію тим, що не продають їй зброю та не вводять санкції проти України, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що політика Вашингтона щодо непродажу зброї Росії та невведення санкцій проти України є частиною тиску на Кремль у війні. Він наголосив, що Америка відіграє унікальну роль у пошуках мирного вирішення.

Однак, за словами держсекретаря, терпіння президента щодо тривалості війни не безмежне. Про це Рубіо сказав під час розмови із журналістами, стенограму якої опублікував Держдепартамент.

Дивіться також "Покласти край вбивствам": американські переговорники отримали новий наказ від Трампа

Яку заяву зробив Рубіо?

Рубіо окреслив сучасну позицію американської влади щодо війни Росії проти України. Він підкреслив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує "посилювати тиск на Москву", зокрема через військову підтримку України, санкції проти російських компаній і відмову продавати зброю Росії.

Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не запроваджуємо санкції проти України,

– заявив Рубіо, пояснюючи підхід Вашингтона до поточної ситуації.

Наприкінці минулого року США ввели додаткові санкції проти російської нафтової компанії Rosneft, що, на думку Рубіо, також є частиною тиску на Кремль.

Віін наголосив, що Америка продовжує виступати унікальним посередником у війні, здатним створити умови для переговорів між росіянами та українцями. За його словами, жодна інша країна чи організація – ні ООН, ні ЄС, ні окремі держави – не змогли домогтися того, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів.

"Ми єдина країна або єдина організація на планеті, яка змогла досягти того, щоб російські та українські переговорники сиділи за столом і розмовляли один з одним", – підкреслив Рубіо.

Водночас він визнав, що термін терпіння президента Трампа щодо подальшого розвитку конфлікту та переговорів не можна вважати безмежним.

Санкції проти Росії: останні новини