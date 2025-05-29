Тиск на Трампа щодо запровадження санкцій проти Росії зростає, – Reuters

Частина республіканців у Конгресі США та радники Білого дому закликають Дональда Трампа нарешті підтримати нові санкції проти Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи запровадить Трамп санкції проти Росії

Дональд Трамп протягом кількох місяців утримувався від запровадження санкцій, сподіваючись, що йому вдасться домовитися з Путіним про припинення війни. Загалом президент США вважає санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом.

У Білому домі зазначають, що Трамп досі сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією. Він розглядає санкції як ескалацію напруги з Москвою, яка може зруйнувати надії на перемир'я.

Водночас розчарування Трампа діями Путіна є справжнім і дедалі глибшим, стверджують помічники. За їхніми словами, Трамп серйозно розглядає варіант запровадження санкцій після того, як Росія в останні дні активізувала атаки.

Він постійно розглядає різні способи тиску. Це не виняток. Він завжди зважує свої варіанти,

– сказав один із високопосадовців Білого дому.

Американські посадовці вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, що включає обмеження в банківському та енергетичному секторах. За їхніми словами, ці санкції вже готові – потрібен лише наказ Трампа, щоб їх ввести.

Одним із можливих рішень, яке підтримують деякі радники президента, є підтримка законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя. Йдеться про 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Деякі радники вважають цей законопроєкт корисним, оскільки це дозволило б ввести суттєві санкції проти Росії. А сам Дональд Трамп міг би заявити Путіну, що не має прямого контролю над цим рішенням. За словами посадовців, це могло б дозволити Трампу зберегти робочий канал зв'язку з Путіним.

Сенатор Грем та його колега Чак Грасслі цього тижня заявили, що настав час посилити тиск на Путіна.

Я вірю, що президент Трамп був щирим, коли думав, що його дружба з Путіним завершить війну. Але тепер, коли це не спрацювало – настав час запровадити такі санкції, щоб Путін зрозумів: "Гру закінчено",

– написав Грасслі.

За словами журналістів, раніше республіканці загалом дотримувалися зовнішньополітичного курсу Трампа. Саме тому ця ініціатива стала помітним кроком.