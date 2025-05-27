Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії вже цього тижня, – WSJ
- Трамп розглядає можливість введення санкцій проти Росії.
- Обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій.
Американський лідер розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже цього тижня. Трамп дедалі більше розчарований постійними атаками Путіна по Україні та повільними темпами мирних переговорів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Wall Street Journal, які опублікували інформацію, котру отримали від власних джерел, які знайомі з питанням.
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Трамп може ввести нові санкції проти Росії
За словами одного з джерел видання, обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на російського диктатора, щоб той пішов на поступки за столом переговорів, зокрема 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна, а Росія давно відкидає.
При цьому WSJ вказує, що Трамп також може в останню мить змінити своє рішення і не вводити нові санкції.
У виданні додали, що в неділю Трамп обговорив можливість нових санкцій, заявивши, що він "абсолютно" розглядає їх.
Він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося?,
– сказав Трамп про Путіна.
Зазначається, що Трамп також втомився від мирних переговорів і розглядає можливість відмови від них, "якщо останній поштовх не спрацює", про що кажуть люди, знайомі з його думкою, вказавши, що це є разючою зміною для лідера, який у перший день свого перебування на посаді робив ставку на свою здатність покласти край цій війні.
Незрозуміло, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче побачити мирну угоду шляхом переговорів", – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у заяві для The Wall Street Journal.
У виданні вказали, що ці події знаменують нове погіршення відносин між США та Росією, які мали злети та падіння навіть протягом останніх кількох місяців.