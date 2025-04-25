Діє цинічно: як Європа може за допомогою антиросійських санкцій тиснути на США

Скасування санкцій для Росії з боку США може стати одним з пунктів мирної угоди, яку, імовірно, обговорюють Дональд Трамп та Владімір Путін. Проте американські санкції не такі болючі для Москви, як європейські. Водночас Брюссель має чітку позицію щодо економічних обмежень Росії.

Європейський Союз має чітку позицію, що не скасує санкції щодо Росії поки не буде закінчена війна в Україні. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Європа за певних обставин може використати чинник санкцій, щоб виторгувати для себе кращі умови.

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Які пріоритети у Євросоюзу

Клочок зауважив, що в українці намагаються виставити у найвищий пріоритет для Європейського Союзу питання нашої країни. Однак це не так.

Для Європи найвищий пріоритет – це її економічний стан, щоб вона могла купувати каву, круасани і зброю. На тлі торгової війни санкції, які введені проти Росії, дійсно є інструментом тиску на Вашингтон,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Клочок нагадав, що на зустрічі в Ер-Ріяді між делегаціями США та Росії були досягнуть домовленості щодо припинення вогню в чорноморському регіоні, відновлення постачання російських добрив та можливості міжбанківських розрахунків за системою SWIFT "Россільхозбанку". Однак все це не відбулось через одну причину – на це, імовірно, не погодився Брюссель

Проте офіційного звернення від Вашингтону до Брюсселю щодо зняття санкцій з Росії не було. Тому я позитивно оцінюю те, що Європа використовує свій санкційний тиск, але не на Росію, а на США, щоб домагатися своїх цілей,

– підкреслив він.

Водночас якби Росія отримала європейські санкції повною мірою, то, на його думку, європейські країни не купували б до цього дня скраплений природний газ у Москви. Однак Європа закуповує його в шалених об'ємах.

Це, за його словами, не такі величезні кошти до державного бюджету Росії, які поступають від експорту нафти, але все одно росіяни їх отримують.

Тому Європа діє цинічно та маніпулятивно, але при цьому може дійсно тиснути за допомогою санкцій,

– вважає Валерій Клочок.

Однак не варто забувати, впевнений він, що для безпеки Європи найголовніше – це США та Північноатлантичний альянс. Хоча зараз знову лунають погрози про те, що США можуть вийти з НАТО.

Проте при цьому Європа буде "торгувати" санкціями, мовляв, знімемо їх з Росії, якщо дійсно припиниться вогонь в Україні, запуститься переговорний процес, а США знімуть мита з європейських країн і буде вільна торгівля.

Нагадаємо, що більшість лідерів Європи виступають проти послаблення санкцій проти Росії за умови, якщо Москва не виведе свої війська з окупованих територій України.

Також на переговорах із США в Саудівській Аравії Росія висунула вимогу: поновити підключення одного з найбільших державних банків до міжнародної платіжної системи SWIFT. Однак це потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів Євросоюзу.