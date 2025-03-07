Саудівська Аравія підтвердила, що прийме зустріч делегацій США та України
- Саудівська Аравія підтвердила проведення зустрічі делегацій США та України в Джидді наступного тижня.
- Саудівське МЗС наголосило на постійних зусиллях країни для досягнення миру в Україні.
У Саудівській Аравії підтвердили, що будуть приймати зустріч представників делегацій із США та України. Проте ця зустріч відбудеться не у столиці країни Ер-Ріяді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МЗС Саудівської Аравії у соцмережі Х.
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Що кажуть у Саудівській Аравії про зустріч України та США
У Міністерстві закордонних справ Королівства Саудівської Аравії зазначили, що вітають можливість прийняти заплановану зустріч між США та Україною. Вона відбудеться в Джидді наступного тижня.
Саудівське МЗС також підтвердило постійні зусилля країни щодо досягнення міцного миру для припинення конфлікту в Україні.
Королівство продовжувало ці зусилля протягом останніх трьох років, організовуючи багато зустрічей з цього приводу,
– мовиться у повідомленні.
До слова, Володимир Зеленський підтверджував, що після візиту в Саудівську Аравію його команда залишиться у країні для подальшої зустрічі з делегацією із США. Глава держави зауважив, що Україна працює та працюватиме винятково конструктивно заради швидкого та надійного миру.
Раніше кореспондентка Fox News Джекі Генріх розповідала, що на переговорах з Україною з американської сторони, ймовірно, будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. З української сторони у Джидді може бути присутній глава ОП Андрій Єрмак.