У Сенаті ініціювали розслідування поблажливої політики Трампа щодо Путіна

За 5 місяців свого перебування на посаді президента США Дональд Трамп не застосував до Путіна жодного тиску, аби примусити його завершити війну в Україні. Американський лідер досі не скористався власною формулою досягнення "миру через силу".

Бездіяльність Трампа щодо Путіна і очевидна поблажливість американського політика до злочинів його російського колеги не могли бути не поміченими. Як пише видання The Hill, троє сенаторів – демократів ініціювали особливе розслідування щодо президента США, передає 24 Канал.

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Трамп дозволяє Путіну діяти безкарно

3 липня сенатори Джин Шахін (Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (Массачусетс) та Кріс Кунс (Делавер) оголосили про початок розслідування з приводу понад 5-місячної паузи в запровадженні нових санкцій проти Росії з боку адміністрації Трампа у зв'язку з її війною проти України.

Замість того щоб вжити очевидні заходи для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми розслідуватимемо цю втрачену можливість, аби домогтися припинення війни,

– йдеться у спільній заяві сенаторів.

Від початку другого президентського терміну Дональда Трампа США не запровадили жодних нових санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Ба більше, у деяких випадках навіть пом'якшили вже чинні обмеження.

Довідка: За президентства Джо Байдена Вашингтон запровадив понад 6200 санкцій проти суб'єктів, пов'язаних із Москвою, які були спрямовані на компанії, торгівлю та фінансові операції, що забезпечують російську воєнну машину. Це в середньому понад 170 нових санкцій щомісяця.

Законодавці вказують на те, що відсутність нових санкцій дозволяють диктатору продовжувати атакувати Україну. Вони зауважили, що Трамп обіцяє завершити велику війну, однак натомість дозволяє агресору діяти безкарно.

Окрім зупинки ключової допомоги Україні, президент Трамп уже 5 місяців блокує регулярне оновлення санкцій та експортного контролю – тим самим дозволяючи зростаючій хвилі обхідників у Китаї та по всьому світу й надалі постачати Росії ресурси для війни,

– наголосили сенатори.

Вони кажуть, що невикористання вже наявних інструментів тиску на Росію лише підбурює Путіна продовжувати бойові дії.

Розслідування розпочалося на тлі повідомлень про те, що минулого місяця Пентагон призупинив постачання деяких засобів ППО та високоточних боєприпасів для України.