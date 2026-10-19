Відверто шантажує Україну: політолог пояснив, чому Трамп підіграє Путіну

Дональд Трамп нахабно звинувачує Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну, високих цінах на дизель і так далі. І це вже не просто елемент передвиборчої кампанії, аби республіканці отримали більше голосів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. За його словами, Трамп і раніше вдавався до тиску на Україну. Але якщо тоді це були лише деякі справи, то зараз пішов системний тиск.

Чому Трамп шантажує Україну?

Як наголосив Джигун, заяви американського політика є частиною спланованої стратегії, яка має на меті схилити Київ до капітуляції перед вимогами Росії. Зараз тиск набув значно агресивніших обрисів. Проблеми з розвідданими час від часу виникають. Також пішли обмеження роботи Starlink.

Якщо раніше це були ініціативи, щоб спробувати, чи вийде щось, то зараз все схоже на повноцінний тиск, який має змусити Україну схилитися до вимог, які ми давно відкинули,

– підкреслив Джигун.

Подібна риторика більше не пов'язана виключно з виборчими перегонами в США. Спроби Трампа звинуватити Україну у внутрішніх проблемах Америки, зокрема у вартості пального, виявилися неефективними серед виборців.

Чого очікувати від виборів у США?

Аналітик підкреслив, що електоральна ситуація у ключових штатах складається не на користь республіканців. Палата представників, цілком ймовірно, буде за демократами. Щодо Сенату ще є питання, але там теж все може скластися добре для опонентів Трампа.

Трамп своїми заявами вже не просто демонструє, що нібито бореться за інтереси американців. Він при цьому виконує власні політичні завдання, намагаючись зробити приємно Путіну та змусити Україну піти на ті умови, які пропонують росіяни. І це вже не просто спроба тимчасово зіграти на свого виборця. Це більше схоже на цілеспрямовану стратегію з боку Білого дому,

– зазначив Джигун.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що США зробили кілька недружніх кроків у бік Києва. Йдеться про обмеження роботи Starlink та затримки з постачанням ракет до Patriot. Фактично були вчинені дії, аби змусити Україну капітулювати.