Що запропонує Україна на перемовинах у Стамбулі: Reuters оприлюднив дорожню карту

Медійники Reuters ознайомилися з документом, який Україна представить 2 червня у Стамбулі. Вони кажуть, що це збігається з умовами, які раніше висував Київ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що Україна вимагатиме від Росії у Стамбулі

Відповідно до повідомлення Reuters, дорожня карта України на перемовинах у Туреччині 2 червня буде такою:

повне припинення вогню щонайменше на 30 днів;

після цього – повернення всіх полонених, яких утримують обидві сторони;

повернення українських дітей, яких вивезли на територію, що контролюється Росією;

потім – зустріч Зеленського та Путіна.

Українські перемовники на переговорах, запланованих на 2 червня у Стамбулі, представлять російській стороні запропоновану дорожню карту для досягнення міцного мирного врегулювання, згідно з копією документа, з якою ознайомилося агентство Reuters,

– ідеться в статті.

Київ не погоджується на обмеження кількості армії, не визнає окуповані території російськими та вимагає репарацій від агресорки.

"Згідно з планом, Москва та Київ – за участю Сполучених Штатів та Європи – працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони можуть домовитися про повне припинення трирічної повномасштабної війни. (…) У документі також зазначалося, що нинішнє розташування лінії фронту буде відправною точкою для переговорів щодо території", – пишуть журналісти.

Українську делегацію 2 червня очолить Рустем Умєров. А Зеленський визначив позиції України перед переговорами – це повне та безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей.