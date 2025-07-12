На угоду більше не сподівається: які події кардинально змінили ставлення Трампа до Путіна

Ймовірно, під час останньої розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом американський президент виявив бажання перейти до конкретних дій щодо завершення війни в Україні. Очевидно, російський диктатор не погодився на це.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив політолог і партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун. Він додав, що якщо раніше Володимир Путін міг абстрактно реагувати на заклики Дональда Трампа до врегулювання війни, пропонуючи власні умови без чітких зобов'язань, то цього разу, вочевидь, з американського боку пролунали більш конкретні пропозиції.

Дивіться також Чи справді Трамп змінює поведінку щодо України: дипломат сказав, коли це точно з'ясується

Трамп займає позицію підтримки України

У відповідь Путін міг знову ухилився від чіткої позиції. Він додав, що, ймовірно, з того моменту американський президент розчарувався у російському колезі і зрозумів, що домовитися з Путіним очевидно не вдасться.

"Синхронізація цих заяв Трампа з низкою інших речей – таких, як фактичний початок розгляду законопроєкту про мита проти партнерів Росії в Сенаті, "абсолютно випадковий" злив на CNN перемовин між Трампом і донорами 2024 року про бомбардування Москви – і багато подібних, здавалося б, дрібних, випадкових кроків, які насправді є зовсім не випадковими, – вказує на те, що Трамп все ж таки перейшов до іншої риторики щодо Росії", – розповів Максим Джигун.

Він додав, що для України це – позитивний сигнал. Вперше за час повномасштабної війни, і вперше за період президентства Трампа, американський лідер поступово переходить від ролі посередника до фактично відкритої підтримки України.

Те, що він починає новий етап у президентській програмі підтримки, є надзвичайно важливим для України. Це означає, що Сполучені Штати переходять на бік України, попри те, що досі американський президент тривалий час дистанціювався від України.

Які зміни є позитивними для України?

Політолог також додав, що заява Трампа про "гарні новини" може бути черговою інтригою для привернення уваги публіки. Втім, він сподівається, що Сполучені Штати все ж почнуть реальний тиск на Росію.

Хоча не виключаю, що президент може запропонувати якийсь черговий свій план, який буде ще поблажливим до Росії – лише для того, щоб уникнути відвертої й тривалої підтримки України на довготерміновій основі, зберігаючи якісь мрії про те, що Путін усе ж може погодитися, якщо не на суперумови, то принаймні на компромісні,

– сказав Джигун.

Він додав, що наразі зміна ставлення Трампа до Росії та більш прихильне ставлення до України вже набули ознак тенденції. Це підтверджується протягом певного періоду часу.

Дональд Трамп – людина відверто імпульсивна, різкий у висловлюваннях, які часто не збігаються із загальною лінією американської політики. Але нині спостерігається певна послідовність. Тому Джигун припускає, що це системні зміни у поведінці Трампа.

Він також додав, що позитивним знаком є й такі події: до Риму прилетів спецпредставник Кіт Келлог, який після цього на цілий тиждень приїжджає до України. Розмови між Держсекретарем США Марко Рубіо та російським представником не завершилися позитивно. Трамп заявляє про можливість продавати Україні зброю за кошти НАТО.

Всі ці речі дають підстави вважати, що Трамп, попри те, що дуже полюбляє авторитарних лідерів іноземних країн, все ж таки залишається відданим тому, що перша скрипка має бути за Сполученими Штатами. Саме вони визначають, як розгортаються міжнародні відносини і як борються проти агресивних авторитарних режимів у світі,

– сказав Джигун.

Він додав, що Трамп вважає найгіршим для ведення перемовин публічні звинувачення на адресу іншої сторони, з якою хочеш домовитися. Тож нині це означає, що, вочевидь, на угоду Трамп більше не сподівається. Скоріше за все, він хоче змусити Росію послабити свою позицію, можливо, повернутися до дипломатичних перемовин, але лише тоді, коли Росія відчує, що виграти цю війну не може.