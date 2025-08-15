Президент США Дональд Трамп заявив, що з його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня "щось може вийти".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа на борту літака по дорозі на Аляску.

Які очікування Трампа від зустрічі з Путіним?

Дональд Трамп вважає, що його зустріч з Путіним на Алясці може мати результат.

Щось з цього вийде, у нас взаємно хороший рівень поваги,

– підкреслив президент США.

Журналісти також запитали Дональда Трампа про нову атаку по Україні, яка сталася минулої ночі. У відповідь американський лідер заявив, що таким є стиль перемовин росіян.

Гадаю, вони намагаються вести перемовини. Він (Путін, – 24 Канал) намагається створити певну ситуацію. Тобто, він вважає, що це допоможе йому укласти кращу угоду. Насправді це йому шкодить,

– підсумував Трамп.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що планує обговорювати з російським диктатором питання територій. Водночас президент США зауважив, що не буде вести переговори від імені України.