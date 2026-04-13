Поки уся увага прикута до Ірану, Китай створив собі новий острів, – Forbes

Поки увага міжнародної спільноти зосереджена на ситуації в Перській затоці, Китай активно зміцнює свої позиції в Південно-Китайському морі. Пекін фактично створив нову територію, насипавши штучний острів приблизно за 400 кілометрів від узбережжя В’єтнаму.

Про це повідомляє Forbes.

Дивіться також Уперше за майже 10 років Сі Цзіньпін зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню

Як Китай насипає нові острова в Південно-Китайському морі?

Риф Antelope китайські судна швидко перетворили на повноцінну сушу. Аналітики вважають, що таким чином КНР не лише змінює географію, а й веде так звану "юридичну війну", намагаючись закріпити свої претензії через власне трактування міжнародного права.

Реакція В’єтнаму була запізнілою – офіційний протест пролунaв лише через кілька місяців після початку робіт. Водночас, за нормами Конвенції ООН, штучне розширення території не дає автоматичних прав на прилеглі води та ресурси.

Супутникові знімки показують, що на новоствореній ділянці вже з’явилося понад пів сотні об’єктів, включно зі злітною смугою довжиною близько 2,7 кілометра. Експерти вважають, що така база може суттєво посилити позиції Китаю в регіоні, зокрема у разі загострення навколо Тайваню.

У Пекіні традиційно відкидають звинувачення, заявляючи, що будівництво ведеться на "власній території" та має на меті розвиток інфраструктури. Водночас міжнародні інстанції ще у 2016 році визнавали подібні дії незаконними, але Китай ці рішення ігнорує.

У важливій протоці виловили китайський дрон