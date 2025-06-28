У США звільнили прокурорів, які вели кримінальні справи щодо штурму Капітолію, – AP

У п'ятницю, 27 червня, Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до кримінальних справ щодо заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року. Це нібито останні кроки адміністрації Дональда Трампа проти адвокатів, пов'язаних з масовим переслідуванням.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на анонімні джерела, передає 24 Канал. Причини відповідного рішення, яке набуло чинності негайно, не вказані.

Дивіться також Трампофон у золоті: як у США випускатимуть смартфони Трампа та яка їхня ціна

Що відомо про звільнення

Серед звільнених – два адвокати, які здійснювали нагляд за судовим переслідуванням в офісі прокурора у Вашингтоні, а також лінійний адвокат, який вів пов'язані з нападом на Капітолій справи.

Лист, який отримав один з прокурорів, підписала Генеральний прокурор США Пем Бонді. У ньому не було вказано причину негайного звільнення.

До слова, одним із перших указів Трампа одразу після інавгурації стало помилування учасників штурму Капітолія.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року, коли Конгрес планував затвердити перемогу Джо Байдена на виборах, тисячі прихильників Трампа увірвалися до будівлі та вчинили сутички з охороною, що призвело до загибелі 5 осіб.