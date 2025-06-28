У США звільнили прокурорів, які вели кримінальні справи щодо штурму Капітолію, – AP
- У США звільнили щонайменше трьох прокурорів, причетних до справ щодо заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року.
- Рішення набуло чинності негайно, його причин не вказують.
У п'ятницю, 27 червня, Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до кримінальних справ щодо заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року. Це нібито останні кроки адміністрації Дональда Трампа проти адвокатів, пов'язаних з масовим переслідуванням.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на анонімні джерела, передає 24 Канал. Причини відповідного рішення, яке набуло чинності негайно, не вказані.
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Що відомо про звільнення
Серед звільнених – два адвокати, які здійснювали нагляд за судовим переслідуванням в офісі прокурора у Вашингтоні, а також лінійний адвокат, який вів пов'язані з нападом на Капітолій справи.
Лист, який отримав один з прокурорів, підписала Генеральний прокурор США Пем Бонді. У ньому не було вказано причину негайного звільнення.
До слова, одним із перших указів Трампа одразу після інавгурації стало помилування учасників штурму Капітолія.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року, коли Конгрес планував затвердити перемогу Джо Байдена на виборах, тисячі прихильників Трампа увірвалися до будівлі та вчинили сутички з охороною, що призвело до загибелі 5 осіб.