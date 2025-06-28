Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники, передает 24 Канал. Причины соответствующего решения, которое вступило в силу немедленно, не указаны.

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Что известно об увольнении

Среди уволенных – два адвоката, которые осуществляли надзор за судебным преследованием в офисе прокурора в Вашингтоне, а также линейный адвокат, который вел связанные с нападением на Капитолий дела.

Письмо, которое получил один из прокуроров, подписала Генеральный прокурор США Пэм Бонди. В нем не было указано причину немедленного увольнения.

К слову, одним из первых указов Трампа сразу после инаугурации стало помилование участников штурма Капитолия.

Напомним, 6 января 2021 года, когда Конгресс планировал утвердить победу Джо Байдена на выборах, тысячи сторонников Трампа ворвались в здание и совершили столкновения с охраной, что привело к гибели 5 человек.