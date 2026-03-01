Повний провал: Швеція зірвала спробу Росії шпигувати за авіаносцем Charles de Gaulle

У Швеції поблизу французького авіаносця Charles de Gaulle зафіксували та збили російський безпілотник. Як наслідок, операція російської розвідки обернулася невдачею для Путіна.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Що сталося в Швеції?

Міністерство оборони Швеції оприлюднило подробиці інциденту в порту Мальме, де було зафіксовано спробу використання російського безпілотника для спостереження за французьким авіаносцем Charles de Gaulle.

За даними розслідування, дрон радіорозвідки запустили з борту російського розвідувального корабля "Жигульовськ" (проєкт 503Р), який маневрував у Балтійському морі, намагаючись наблизитися на відстань, достатню для виконання завдання.

Дії російського судна відстежував шведський патрульний катер HSwMS Rapp. Шведські військові зафіксували запуск безпілотника-шпигуна та задокументували інцидент, після чого дрон було нейтралізовано.

Ми продемонстрували високу готовність до відбиття гібридних загроз. Російська операція потерпіла невдачу завдяки пильності наших моряків,

– заявила віцеадмірал Ева Скоог Хаслум.

Вона наголосила, що шпигунське обладнання було повністю нейтралізоване.

За словами журналістів, інцидент може мати низку наслідків для Москви. Зокрема, технічні характеристики російського розвідувального безпілотника, ймовірно, стали доступними для аналізу фахівцями країн НАТО.

Окрім цього, інцидент завдав репутаційних втрат Росії, адже вкотре продемонстрував її активність поблизу територіальних вод держав ЄС: країни Балтійського регіону вже посилили заходи берегової безпеки.

