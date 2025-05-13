Після 9 травня все стало очевидно: наскільки тісна співпраця Росії та Китаю

Президент Китаю Сі Цзіньпін був присутній на параді 9 травня у Москві. Крім того, лідер КНР одягнув георгіївську стрічку, яка є одним із символів агресії проти України. Кремль та Пекін демонструють окреслення нового світового порядку.

Росія та Китай на параді 9 травня показали свою єдність та готовність до співпраці. Таку думку 24 Каналу озвучив історик та політичний оглядач Олександр Фрідман.

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КНР та Росія готові співпрацювати

Олександр Фрідман зазначив, що Сі Цзіньпін наживо слухав промову Владіміра Путіна на параді "побєдобєсія". Він надягнув георгіївську стрічку. Так званий очільник Кремля навіть підкреслив роль китайців у Другій світовій війні. У такий спосіб Росія та Китай демонструють тісні відносини.

Відомо, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко завжди говорить лише те, що погоджено з Путіним. Він також став активно говорити про внесок Китаю.

У цьому сенсі вони продемонстрували свою єдність, готовність тісно співпрацювати. Якщо у Дональда Трампа були якісь плани і надії вирвати Росію з лап Китаю, співпрацювати з Москвою, ослабити КНР, то думаю, що йому показали, що це, найімовірніше, не вдасться,

– вважає історик.

Інші країни, які претендують на важливу роль у новому світовому порядку, який формується, не були присутні на вищому рівні у Москві. Було зрозуміло, що представників з Європи та США там не буде. Однак не була представлена на найвищому рівні й Індія, зокрема.

З іншого боку, відбулась дуже важлива зустріч міністрів іноземних справ країн Європи у Львові, де було прийняте рішення про запуск трибуналу проти російських воєнних злочинців. Отже, проти російського керівництва.

Якщо починаються такі процеси, то уявити собі якесь відновлення чи потепління відносин між Європою та Росією доволі складно. Спостерігається окреслення нових сторін, що конфліктують, конфлікти, які виходять на зовсім новий рівень,

– сказав політичний оглядач.

Пекін – це друг Москви

Історик підкреслив, що Китай – це друг ворога України. У промові Путіна тема бойових дій в Україні не була ключовою, але вона була присутня. Парад 9 травня вихваляв російських військових, які ведуть агресивну війну проти України.

Георгіївська стрічка – це символ агресивної політики проти нашої держави. Лідер Китаю Сі Цзіньпін одягнув її. Хоча чимало інших лідерів цього не робили.

Сі Цзіньпін це зробив. Йому було важливо показати, що він на російському боці, що він підтримує Росію. Тому про якусь незалежну позицію Китаю говорити не доводиться,

– зауважив Фрідман.

За його словами, Пекін не хоче грати у цій війні таку ж роль на боці Росії, як, наприклад, Північна Корея. Однак Китай все одно підтримує Кремль.