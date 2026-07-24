Трамп підтвердив візит Сі Цзіньпіна до США і назвав тему переговорів

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня цього року. У ході зустрічі політики обговорять питання штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Що обговорюватимуть Трамп та Сі?

Візит Сі відбудеться після зустрічі двох лідерів під час поїздки Трампа до Китаю на початку цього року. Тоді, перебуваючи в Пекіні, президент США запросив китайського лідера до Білого дому.

Президент Сі приїжджає 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект, – 24 Канал), коли я був у Пекіні, і ми будемо говорити про це знову,

– сказав Трамп.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили необхідність визначити сфери співпраці, щоб закласти основу для "дуже позитивного візиту"

За словами Рубіо, адміністрація президента Трампа завжди буде захищати національні інтереси США, так само як і китайська влада відстоюватиме інтереси своєї країни, через що жорсткі дискусії триватимуть. Водночас можливість діалогу та співпраці залишається.

У травні 2026 року Дональд Трамп уперше за дев'ять років відвідав Китай. Разом із ним до Пекіна прилетіла велика бізнес-делегація – керівники Tesla, Apple, Boeing і Nvidia, зокрема Ілон Маск, Тім Кук і Дженсен Хуан.

Тоді штучний інтелект був однією з головних тем саміту. Також сторони обговорили війну в Ірані, закупівлю Китаєм іранської нафти та торговельні відносини.

У чому Трамп раніше звинувачував Китай?

17 липня Дональд Трамп заявив, що Китай здійснив "наймасштабніше викрадення виборчих даних в історії". За його словами, кібератака розпочалася ще під час виборчого циклу 2020 року.

Тоді ж президент оголосив про негайне розсекречення документів розвідки, які свідчать, що виборча система США була вразливою до хакерських атак та іноземного втручання, а ця інформація роками приховувалася від громадськості.

Трамп стверджує, що американські відомства ще у 2020 році дізналися про компрометацію – тоді вони виявили, що дані десятків мільйонів виборців у 18 штатах були куплені, викрадені або зламані, однак про це нібито не повідомили ні президента, ні Конгрес.