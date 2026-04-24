Глава МЗС Польщі Сікорський пророкує диктатору Путіну долю повалених імператорів. Він зауважив, що росіяни вичерпали свої сили, але російські генерали, схоже, не говорять своєму президенту правду.

Ці слова цитує видання Corriere della Sera.

Що сказав Сікорський про Путіна?

Сікорський зауважив, що диктатори завжди усвідомлюють, що зайшли у глухий кут, занадто пізно.

Коли ви багато років користуєтеся автократичною владою, у вас немає нікого поруч, хто б сказав вам правду. Говорити своєму начальнику те, що він хоче почути, набагато зручніше. Тож Путін, який був добрим тактиком і реалістом, тепер є в'язнем власних нереалістичних планів щодо імперської реставрації,

– сказав він.

Глава МЗС Польщі у російських еліт є ознаки нервозності. Але там дуже автократична система, набагато більш автократична, ніж СРСР ближче до кінця.

Як зауважив Сікорський, зазвичай жорсткі системи не згинаються, а ламаються.

"Колоніальні вибори зазвичай закінчуються іншою командою, ніж та, яка їх розпочала. Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати вам, скільки імператорів було усунено з надзвичайною рішучістю власною преторіанською гвардією", – зауважив Сікорський.

Європа подвоїла свої витрати на оборону і планує це робити й надалі. У перспективі вона планує мати таку армію, яка була б здатна стримати Путіна.

Польський міністр зазначив, що навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, Путіну знадобиться час, аби перегрупуватися.

Ми повинні робити те, що необхідно, а не панікувати. Путін у біді, а не ми,

– сказав він, додавши, що проблема диктаторів у тому, що вони бояться не мати чіткої перемоги у війн та втратити владу.

Сікорський вважає, що для Путіна нещаслива війна краща, ніж небезпечний для них мир.

Що кажуть у Європі про війну з Росією?

Прем'єр Польщі Туск висловив побоювання, що Росія може загрожувати членам НАТО вже найближчими місяцями. Політик невпевнений у здатності США захистити Європу.

До того ж, проти США та Європи може зіграти нещодавнє зняття санкцій з російської нафти, як зауважив військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко зазначив 24 Каналу.

Тим часом глава МЗС Росії Лавров заявив, що Європа оголосила росіянам війну. Він бідкається, що Захід намагається демонізувати усе російське.