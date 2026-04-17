Був його очима і вухами: Лукашенко в розпачі від програшу Орбана на виборах

Поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала болючим ударом для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Той розраховував на його підтримку.

Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко розповів 24 Каналу, що Орбан не лише був "вухами" і "очима" Кремля в Європі. Це саме стосувалося і Лукашенка.

Як Орбан допомагав Лукашенку?

За словами Латушка, "хімії" у відносинах Лукашенка та Орбана насправді не було. Але останній таки допомагав тамтешньому режиму уникати проблем. Так, угорський глава МЗС Петер Сійярто неодноразово приїжджав до Білорусі та допомагав вирішувати різні проблеми.

Він був джерелом інформації щодо політики ЄС та їхніх підходів до Лукашенка. Також Угорщина блокувала санкції проти Білорусі. Нам прямо казали в Брюсселі не вносити пропозицій щодо санкції проти високопосадовців Білорусі, бо Угорщина це заблокує. Зрештою ми вносили пропозиції – і вони не погоджувалися в ЄС,

– зазначив Латушко.

Зверніть увагу! Нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. При цьому він розповідає, що Білорусь максимально налаштована проти будь-якої агресії.

Угорщина також блокувала економічні санкції проти Росії, де також були білоруські підприємства, які допомагають ВПК РФ. А посольство Угорщини в Мінську фактично було "діркою" у візовій політиці ЄС. Усі посадовці, їхні дружини та коханки могли отримати візу саме через цю країну.

