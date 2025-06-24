Удари по Ірану показали, як швидко можна досягти миру, – посол США

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявив, що американські удари по Ірану продемонстрували, як протягом короткого часу можна досягти миру.

Про це дипломат заявив під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, інформує "Європейська правда", передає 24 Канал.

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Посол США про досягнення миру

Американський дипломат зазначив, що протягом останніх днів всі побачили у США є можливості, які дуже потрібні Північноатлантичному альянсу.

Ці дії показали, як за допомогою високоточних ударів по військових об'єктах можна досягти миру через силу,

– сказав він.

При цьому він додав, що окрім Ірану, у світі є інші конфлікти, і місія Трампа полягає у миротворчості.

"Рішучі дії і американська здатність діяти нагадали всім, чому ми всі маємо інвестувати більше в нашу оборону", – зазначив Вітакер.

Відповідно до його слів, завдяки американським ударам по Ірану Близький Схід може стати більш безпечним регіоном, ніж десятиліття перед цим.