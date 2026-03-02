Можливі 3 сценарії: громадський діяч зі США припустив, що чекатиме на Іран далі

Поки незрозуміло, як саме завершиться операція США та Ізраїлю в Ірані. Певних результатів вже вдалося досягти, але що буде далі – є питання.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Ірані може розвиватися за 3 шляхами. Перший – усі сторони оголосять про перемогу, а ситуація знову загостриться через кілька років. Другий – революція в Ірані, внаслідок якої чинний режим впаде. Третій – затяжна війна. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що найреалістичнішим є саме перший варіант.

Чого очікувати далі в Ірані?

За словами Епштейна, усім хотілося, щоб в Ірані вдалося скинути тамтешній режим, але наразі це дійсно малоймовірний варіант. Якби Дональд Трамп думав стратегічно, то запустив би цю операцію ще місяць тому, коли протести в Ірані тривали. Тоді режим фактично вбив кілька десятків тисяч людей.

Найімовірніше, після взаємних ракетних та дронових ударів настане пауза. Зараз ключовий "гравець" в Ірані – Корпус вартових Ісламської революції. Саме вони є стовпом теперішнього режиму.

Цей Корпус – найрадикальніший з усіх інструментів іранської влади. Не бачу поки ніякого плану щодо того, як їх забрати. Просто бомбити? Так не вийде. Потрібен принаймні спецназ. Але ні США, ні Ізраїль не готові на це піти,

– сказав Епштейн.

Зверніть увагу! 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль вдарили по Ірану. Відомо, що їм вдалося знищити, зокрема, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Операція США в Ірані: що відомо