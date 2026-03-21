Ситуація ускладнюється, – аналітик пояснив, які плани Трамп будує щодо Куби

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість встановлення контролю над Кубою та впливу на ситуацію в країні. Зокрема, перша вимога американців – чинний президент Мігель Діас-Канель йде у відставку.

Експерт із дослідження Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко зауважив 24 Каналу, що зараз тривають переговори. Їх веде Рауль Кастро-молодший.

"Переговори, які ведуться, вже мають якщо не результати, але певні поступки з боку кубинської влади, які вони показали для того, аби продемонструвати готовність і лояльність. Зокрема, вони оголосили про звільнення близько пів сотні політв'язнів. Вперше за тривалий час був такий символічний жест", – сказав він.

Також оголосили про економічні реформи, які уже можна назвати кубинською перебудовою за аналогією до Радянського Союзу. Там передбачається залучення іноземних інвестицій, насамперед США.

Але те, що вимагають Штати, можна описати, як венесуельський сценарій. Тобто після відставки президента вони хочуть знайти компромісну фігуру, яка буде представляти чинний режим, але буде готова йти на виконання всіх тих вказівок, які буде висувати Вашингтон. Це може бути або представник династії Кастро, або є цілий список інших кандидатур,

– пояснив експерт.

Який сценарій вигідний для американців?

Іван Фечко зазначив, що, на думку США, неоптимально зараз повністю демонтувати систему. Адже це може породити хаос, велику міграційну хвилю, що невигідно самим Штатам.

А мати людину, як Делсі Родрігес у Венесуелі, яка буде повністю виконувати всі вказівки, але тримати систему під контролем – це те, що хочуть США. Це дасть їм змогу остаточно витиснути з Куби вплив геополітичних ворогів, наприклад, Китаю та Росії, економічно повернути Кубу до своєї орбіти,

– підкреслив він.

Попри всі економічні проблеми Куба має величезний потенціал. Зокрема, туристичний. Також там багаті природні ресурси та багато інших моментів, які стратегічно важливі для Штатів.

Без чого не може відбутися зміна режиму?

Експерт із дослідження Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" пояснив, що кубинська система влади досить складна. Там є різні центри впливу, які Штатам треба брати до уваги. З одного боку, родина Кастро має величезне значення.

Також великий вплив мають революційні збройні сили Куби. Зокрема, на економіку Куби. Є спеціальний військовий конгломерат, який контролює понад третину кубинської економіки. Наприклад, туризм, логістику, інфраструктуру.

Будь-яка зміна режиму, трансформація не може відбутися, якщо США не дотиснуть саме цю військову групу. З одного боку, вони нібито вірні комуністичним ідеалам. Але коли питання заходить щодо їхніх стратегічних інтересів в економіці, їхнього впливу, то тут вони значно поступливіші.

Це та сфера впливу, з якою Штати співпрацюватимуть для того, аби розконцентрувати кубинську систему і змусити її піти на поступки. На Кубі є президент Мігель Діас-Канель, але він більше як модератор системи, не одноосібний. Тому переговори можуть вестися на різних рівнях для того, аби знайти слабку сторону, яка буде готова піти на ці поступки. Тому що з кожним днем цієї паузи ситуація ускладнюється,

– зауважив Іван Фечко.

