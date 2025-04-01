Найбільше загострення: Китай наблизив війну з Тайванем

Зараз спостерігається перше за останній час загострення навколо Тайваню. Такого загострення риторики Китаю не було від 2019 року, коли проводилися найбільші на той момент ракетні, повітряні та морські навчання. Тоді через територію острова пролетіло приблизно 30 китайських ракет.

Це 24 Каналу зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, це не останнє загострення навколо Тайваню.

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"Це перше настільки велике загострення за останній час. Воно не останнє. Воно далеко не перше взагалі у китайській історії. Але достатньо довгий час такого рівня напруження, такого рівня пропаганди не було з боку Пекіна", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Китай розпочав найбільші за рік військові навчання біля Тайваню. Масштабні військові навчання почалися одразу після того, як США заявили про намір стримувати агресію Пекіна в регіоні.

Вразливе становище Тайваню

Олександр Краєв зазначив, що коли є можливість натиснути на Тайвань, у такий спосіб спровокувати США, викликати у них певну реакцію, яка буде вигідна Китаю, Пекін завжди користується моментом та робить це. У КНР побачили, що зараз Тайвань не може розраховувати на повноцінну допомогу від президента США Дональда Трампа.

Коли Трамп зайнятий росіянами, коли ми бачимо, що його позиція стосовно Тайваню досі не визначена, досі не ухвалені відповідні бюджети ані на підтримку України, ані Тайваню, коли стабільність цієї американської адміністрації досі під великим питанням, китайці зрозуміли, що Тайвань і керівники острова перебувають не в найнадійнішій ситуації. Вони не можуть розраховувати на повноцінну підтримку США,

– сказав він.

На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", Китай буде далі провокувати, проводити навчання. Тому саме зараз Тайвань перебуватиме у найбільш вразливому становищі.