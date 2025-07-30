У Демократичної партії США найнижчий рейтинг схвалення за останні 35 років. Там зараз відбувається певний хаос.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко, зауваживши, що всередині Демократичної партії не можуть дійти до єдиної думки, чому ж вони програли на виборах. Є досить просте пояснення. Але проблема, ймовірно, значно глибша.

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Які проблеми в Демократичної партії США?

Як наголосила Філіппенко, досі лунають голоси популярних демократів, що вони буцімто програли через те, що Камала Гарріс пізно почала свою виборчу кампанію. Але це досить просте пояснення.

У матеріалі The Wall Street Journal є посилання на опитування, яке демонструє ставлення американців до певних тем. Якщо з питань безробіття, інфляції, ключової ставки часто потрібна думка спеціалістів, то в питання мігрантів кожен має свою думку.

І виявляється, що питання емігрантів об'єднує американців. Більш ніж 54% підтримують депортацію нелегальних мігрантів. Їм може не подобатися те, як все відбувається. Але саму ціль вони підтримують.

54%. Серед них є багато демократів. Це не є ліберальна ціль та не прогресивна ідея. Але вона об'єднує американців. Ми бачимо, що демократи програли не через те, що у них було мало часу пояснити прогресивні ідеї. Судячи з усього, більшість американців не підтримує ці ідеї,

– зазначила Філіппенко.

Окрім цього, вже було дослідження від авторитетного дослідницького центру Pew Research Center щодо американців, які голосували та не голосували на виборах у 2024 році. Там дійшли до висновку: якби усі виборці проголосували, то Трамп виграв би вибори з ще більшою перевагою.

При цьому Гарріс на виборах отримала менше голосів у лояльних до демократів групах, ніж Байден. Йдеться про молодь, латиноамериканців, темношкірих; тих, хто вагається тощо. Їм не вдалося об'єднати ці групи довкола своїх ідей.

Зараз у Демократичній партії триває певний хаос. Але там вже починаються рух більше до центризму. Також поки рано говорити про вибори президента 2028 року чи вибори до Конгресу у 2026-му.

Журналістка Енн Аппелбаум каже, що зараз серед демократів немає опозиційного лідера. Через 2-3 роки, коли вже будуть праймеріз, лише тоді може з'явитися помітна фігура. Зараз є приблизно 10 людей, які починають користуватися підтримкою більшої кількості виборців. Приблизно половина з них – центристи. А деякі навіть – праві демократи,

– розповіла Філіппенко.

Тому цілком ймовірно, що вже на наступні вибори від демократів лунатимуть більш центристські та зважені ідеї. Можливо, навіть буде певний рух вправо.