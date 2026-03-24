Сіярто зізнався, що розмовляє з Лавровим під час закритих засідань ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що підтримує регулярний контакт із російським колегою Сергієм Лавровим під час проведення закритих засідань Євросоюзу.

Про це Сіярто заявив під час передвиборчого мітингу у місті Кестгей, повідомляє Euronews і "Європейська правда".

Що Сіярто сказав про свої контакти з Лавровим?

Він підтвердив, що такі розмови відбуваються, пояснивши це практичною необхідністю: рішення ЄС у сферах енергетики, автопрому та безпеки, за його словами, безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами ЄС. Я розмовляю не тільки з міністром закордонних справ Росії, але й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими партнерами до та після засідань Ради ЄС. Мої слова можуть здатися різкими, але дипломатія полягає в тому, щоб розмовляти з лідерами інших країн", – розповів він.

Водночас міністр відкинув закиди щодо можливого порушення протоколів безпеки. У відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, він заявив, що на рівні міністрів не обговорюють секретну інформацію.

Крім того, Сійярто зазначив, що учасники засідань зазвичай приходять із телефонами, а припущення про існування будь-яких протоколів безпеки назвав "дурницями".

