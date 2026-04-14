Сіярто знищував документи у МЗС після поразки Орбана: що він намагався приховати

Після поразки на виборах в Угорщині партії Віктора Орбана "Фідес", один з найближчих його соратників – міністр закордонних справ Петер Сіярто – зник. Згодом з'ясувалось, що він перебував у відомстві, де ліквідовував документи. Це не дивно, адже під час передвиборчої кампанії з'явилося чимало компромату, пов'язаного з ним.

Про це 24 Каналу розповів президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, припустивши, чи вдасться Петеру Сіярто приховати документи, які могли б скомпрометувати його. Також політолог розкрив, де може згодом сховатися і сам Сіярто.

Яка можлива подальша доля Сіярто?

"Сіярто сам підтвердив, що здійснив державну зраду. Коли міністр закордонних справ однієї держави звітує главі МЗС іншої, це щонайменше тягне на підозру у таких діях. Але ж це, імовірно, тільки верхівка айсберга", – зауважив Лісний.

Зверніть увагу! Під час виборчих перегонів в Угорщині з'явилось чимало компромату на верхівку угорської влади. Зокрема був оприлюднений запис розмови міністра закордонних справ Петера Сіярто з його російським колегою Сергієм Лавровим. З їхньої розмови стало відомо, що глави МЗС Угорщини та Росії обговорювали стратегію блокування вступу України до ЄС та санкцій проти Москви. Крім того, угорський посадовець обіцяв Лаврову надавати документи щодо переговорів, а також сповіщав росіянина, що європейські лідери висловили занепокоєння щодо того, що зустріч на Алясці відбулась без участі ЄС та України.

Проте скільки б Сіярто не знищив документів, у нашу цифрову еру, на думку політолога, ті, кому потрібно, вже назбирали відповідних доказів більше, ніж потрібно. Тому що зливи про те, що він спілкувався з Лавровим, і Сіярто це підтвердив, були написані не на папері.

Допускаю, що він може втекти до Москви, і найближчим часом, імовірно, побачимо Сіярто десь у Ростові поряд з Януковичем,

– підкреслив Олег Лісний.

Також він звернув увагу на те, що Сіярто не було поряд з Віктором Орбаном, коли той з трибуни визнав, що програв вибори Петеру Мадяру. За словами політолога, це показовий момент.

Колись Сіярто прилітав на Захід України на гвинтокрилі, у темних окулярах, схожий на агента 007. А зараз гасає у светрі по Міністерство закордонних справ і знищує якісь документи,

– відзначив він.

Це, на думку Лісного, яскравий приклад того, як здуваються такі бульбашки, коли втрачають владу.

