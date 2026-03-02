Попри святкування – режим стоїть: Bloomberg розповіло, що чекає Іран після смерті Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув унаслідок авіаударів США та Ізраїлю по Тегерану. Попри шок і окремі прояви радості в соцмережах, іранська система влади продовжує функціонувати, а силові структури зберігають контроль.

86-річний аятола Алі Хаменеї загинув після ракетних ударів США та Ізраїлю, проте спроб захопити владу немає. Про це пише Bloomberg.

Дивіться також Трамп каже, що за 2 тижні Іран мав би отримати ядерну зброю

Що відомо про настрої в Ірані?

Попри ліквідацію лідера, Ісламська Республіка не демонструє ознак негайного колапсу. Як зазначає аналітикиня Європейської ради з міжнародних відносин Еллі Геранмайє, збройні сили та Корпус вартових ісламської революції залишаються консолідованими та контролюють силовий апарат.

У соцмережах з'явилися відео зі святкуваннями в окремих містах, однак заклики президента США Дональд Трамп до повалення режиму не призвели до масових виступів. У Тегерані посилено безпеку, на вулицях – підрозділи поліції та воєнізовані формування.

Що буде з владою в Ірані?

Згідно з конституцією, тимчасово обов'язки верховного лідера виконує рада за участі президента Масуд Пезешкіан, голови судової влади та представника Ради охоронців. Серед імовірних наступників називають сина Хаменеї – Моджтабу.

Експерти звертають увагу на швидкість офіційного оголошення про смерть, що може свідчити про підготовлений сценарій транзиту влади. Очікується, що вплив КВІР у новій конфігурації лише зросте. За останні роки структура суттєво посилила свої політичні й економічні позиції та може отримати ще більше важелів впливу.

Смерть Хаменеї також ставить під питання майбутнє ядерної доктрини Ірану. Свого часу він видав фетву проти створення ядерної зброї, однак останні заяви іранських посадовців допускали можливість перегляду підходів у разі зовнішньої загрози.

На міжнародній арені реакція різниться: Росія та Китай засудили ліквідацію іранського лідера, тоді як у США та Ізраїлі заявили про стратегічний успіх операції. Смерть Хаменеї може стати переломним моментом не лише для Ірану, а й для всього Близького Сходу.

Як довго може тривати операція США в Ірані?