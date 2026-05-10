У Перській затоці загорівся британський корабель після влучання невідомого снаряду

Невідомий снаряд влучив у британське судно у Перській затоці, неподалік Катару. Внаслідок удару почалася пожежа.

Про ураження корабля та пожежу після влучання невідомого снаряда повідомили в Reuters.

Що відомо про влучання у британське судно?

Невідомий снаряд 10 травня влучив у британське судно. Морське торгівельне управління повідомило про враження суховантажу.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку невдовзі оперативно ліквідували. Капітан судна не повідомив про жертв чи вплив на навколишнє середовище.

Влада розслідує джерело походження снаряда. Суднам ​в цьому районі рекомендовано ​проходити ​з обережністю,

– зазначили у виданні.

В AP News повідомили, що напад на британське судно сталося за 43 кілометри на північний схід від столиці Катару, Дохи, а подробиць про власника корабля та походження не надається.

До уваги! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що, попри те, що переговорний процес між країнами триває, президент США Дональд Трамп опиниться в програшній ситуації, якщо не зможе врегулювати все найближчим часом. Адже ціна на нафту продовжує зростати. На думку Епштейна, приблизно за 2 місяці сторони таки дійдуть до певної угоди. Але цілком ймовірно, що нічого не зміниться.

Останні новини про ситуацію на Близькому Сході

Танкер із Катару вперше від початку війни пройшов Ормузьку протоку зі скрапленим газом, попри небезпеку в регіоні. Судно Al Kharaitiyat могло рухатися за узгодженим з Іраном маршрутом, наразі воно прямує до Пакистану.

Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом зазначив, що у переговорах між США та Іраном намітилося просування в бік мирної угоди, але Корпус вартових ісламської революції хоче цьому завадити.

Трамп заявив, що режим припинення вогню продовжується, йому важливо підписати угоду з Іраном до свого візиту в Китай, який запланований в середині травня.

Американці 7 травня атакували іранські об'єкти, але заперечують поновлення воєнних дій. Тегеран звинуватив США у порушенні перемир'я, тоді як Трамп наполягає, що припинення бойових дій досі чинне.