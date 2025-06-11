Рік тюрми за спалення прапора: Трамп пригрозив протестувальникам

Під час виступу на честь армії США Дональд Трамп назвав протестувальників "тваринами". Він заявив, що за спалення американського прапора мають карати роком ув'язнення.

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Жорстка риторика президента США

На думку Трампа, спалення прапорів має каратись позбавленням волі. "Це тварини", – так схарактеризував протестувальників Трамп під час виступу у Форт-Бреггу на честь 250-річчя армії США.

Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти до в’язниці на один рік. Побачимо, чи зможемо ми це зробити,

– заявив Трамп.

Протести у Лос-Анджелесі: що стало причиною

Масові мітинги в Лос-Анджелесі виникли через посилення дій Служби імміграції та митного контролю США (ICE). Люди виступали проти депортацій, дій федеральної влади та насильства з боку правоохоронців. Частина протестувальників вдалася до радикальних методів – зокрема, підпалювали прапори США.

На тлі загострення ситуації Дональд Трамп розгорнув у Лос-Анджелесі понад 4 тисячі військовослужбовців Нацгвардії та ще 700 морських піхотинців. Це рішення викликало хвилю критики. Зокрема, губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом назвав це перевищенням повноважень і заявив, що не піддаватиметься тиску федеральної адміністрації.

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує відправити тисячі нелегальних мігрантів до в'язниці Гуантанамо, зокрема громадян з дружніх для США країн. Переміщення до Гуантанамо пов'язане з необхідністю звільнення переповнених внутрішніх центрів утримання через обіцянку Трампа провести масштабну депортацію.