Не всі це помітили: політолог вказав, на яку країну може переключитися Трамп після Венесуели

Після операції США у Венесуелі стало зрозуміло, що історія може не завершитися лише Каракасом. У Штатах і за їх межами обговорюють, чому Вашингтон пішов на цей крок і які наслідки це може запустити далі.

Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу пояснив, що у цій історії є деталь, яку багато хто не помітив одразу. За його словами, після Венесуели Дональд Трамп може змістити увагу на Кубу.

Чому США прив'язували операцію у Венесуелі до боротьби з наркотрафіком?

Операція у Венесуелі навряд чи була б можливою без підтримки частини місцевої еліти. Усередині країни накопичилося роздратування діями режиму Ніколаса Мадуро та його зв'язками з наркокартелем.

Нагадаємо: президент США Дональд Трамп заявив про успішну спецоперацію у Венесуелі, під час якої було затримано президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину. За словами Трампа, операцію провели спільно з американськими правоохоронними структурами, а Мадуро вивезли за межі країни.

США пояснювали свої дії потребою зменшити кримінальну загрозу, яка зростає через наркотичні потоки до Америки.

Величезний наркотрафік іде з Мексики, Куби й Венесуели. Це правда,

– зазначив Постернак.

У Європі та частині світових медіа цю аргументацію критикували. Водночас політолог звернув увагу, що у Вашингтона могли бути й інші цілі, пов'язані з енергетикою та впливом у регіоні. Зокрема йшлося про венесуельську нафту та бажання послабити позиції Китаю.

Венесуельська нафта та перерізання нафтової пуповини для Китаю це одна з цілей,

– пояснив політолог.

Він також нагадав про історію з націоналізацією американських нафтових компаній у Венесуелі. За його словами, цю тему у США могли сприймати як додаткову підставу для жорсткішої реакції. Після удару по режиму Мадуро ситуація у країні може вимагати подальших кроків Вашингтона для стабілізації.

Венесуела могла стати лише першим етапом для США

Слабкість режиму Ніколаса Мадуро стала більш помітною після подій 2024 року, зокрема звинувачень у фальсифікації виборів. Додатково ситуацію розхитала невдала війна Венесуели проти сусідньої держави за спірні території. У результаті країна увійшла в період, коли внутрішня керованість стала проблемою навіть без зовнішнього тиску.

Венесуела доволі складна країна в плані внутрішньої керованості. Слабкість режиму Мадуро була очевидна після 24-го року,

– зауважив політолог.

Куба була одним із головних донорів підтримки режиму у Венесуелі. Вона багато років трималася на венесуельських енергоносіях і фактично залежала від цієї "нафтової" підтримки. Через це падіння позицій Каракаса автоматично б'є і по Гавані.

Тривалий час Мадуро охороняли саме кубинці, і Куба підтримувала режим у Венесуелі,

– зазначив політолог.

Він звернув увагу, що після удару по Венесуелі США наблизилися до розв'язання давньої проблеми, яка тягнеться ще з 1960-х років. Саме тому наступний крок може бути спрямований не туди, куди чекали багато хто.

Наступною жертвою стане Куба. США впритул наблизились до вирішення кубинської проблеми,

– сказав політолог.

Після операції США, за його логікою, у Венесуелі може зберігатися управлінський хаос, який не дасть швидко стабілізувати ситуацію. Саме тому Вашингтон може шукати формати подальшого впливу, щоб закріпити результат і не допустити повернення старих схем. Це створює ризик, що історія з Венесуелою не завершиться одним епізодом і матиме продовження.

Що відомо про спецоперацію США проти Венесуели?