Спецстатус для України: в ЄС прокоментували лист Мерца

21 травня Der Spiegel написали про лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. В ньому йшлося про можливість надати Україні спеціальний статус у ЄС. Тепер у Європейській комісії відреагували.

В ЄК отримали лист Мерца. Про це сказав речник Європейської комісії, передає 24 Канал. Він також прокоментував, чи доречна ця дискусія.

Що сказали в ЄС щодо ідеї Мерца про спецстатус для України?

Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І ми закликаємо продовжувати цю дискусію на рівні Європейської ради. Це свідчить про те, що держави-члени також рішуче налаштовані якнайшвидше втілити розширення в життя. Стає дедалі очевиднішим, що розширення є геостратегічною інвестицією в наше процвітання, мир та безпеку,

– розповів речник Європейської комісії.

За його словами, вступ України до Європейського Союзу також фундаментально пов'язаний із безпекою ЄС.

Водночас важливо довести до завершення процес розширення Євросоюзу "з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над вступом".

Будь-які інноваційні рішення також мають ґрунтуватися на процесі, що базується на заслугах. Дивлячись у майбутнє, ми маємо переконатися, що наш підхід до розширення відповідає поставленим цілям,

– пояснив посадовець.

Тож Комісія продовжить активно співпрацювати з державами-членами та країнами-кандидатами, "щоб знайти найкращі рішення, які зроблять ЄС сильнішими та безпечнішими".

Таким чином, у Європейській комісії натякнули: Україні не вдасться обійти правила. Винятки для Києва навряд чи зроблять.

А що пропонував Мерц?

Канцлер закликав надати Україні спеціальний статус – без негайного членства в ЄС. Мова про так зване асоційоване членство.

У листі до лідерів ЄС Мерц запропонував: нехай Україна спочатку не отримає повноцінного членства та права голосу, але буде тісніше інтегрована в інституції Євросоюзу.

Мерц обґрунтував свою ініціативу, посилаючись на особливе становище України як країни, яка перебуває у стані війни, та значний прогрес, досягнутий у її переговорах про вступ,

– написали Der Spiegel.

Оскільки процеси вступу тривалі, лідер Німеччини заговорив про новий імпульс для України, а також для Західних Балкан та Молдови.