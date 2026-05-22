"Немає жодного сенсу": прем'єр-міністр Болгарії відмовився підтримати спецтрибунал для Путіна

Новообраний прем'єр та експрезидент країни Румен Радев не підтримав трибунал для воєнного злочинця Володимира Путіна. Також політик закликав Україну та Росію розпочати перемовини.

Про причини його рішення розповіли у Sofia Globe.

Чому Радєв не підтримав трибунал?

Опозиційні партії критикували уряд Болгарії за відсутність підпису під документом про створення трибуналу для Путіна. Прем'єр-міністр заявив, що суд над російським президентом немає сенсу в нинішніх обставинах.

Такий трибунал має ефект, коли країна зазнає поразки, капітулює, а її лідер захоплений. Я думаю, що цих умов на даний момент не існує і навряд чи буде існувати в найближчому майбутньому,

– аргументував свою позицію Румен Радев.

Чинний прем'єр-міністр відомий своїми проросійськими поглядами. Перебуваючи на посаді президента Болгарії, він виступав проти передачі Києву військової техніки та допомоги.

Що Радев сказав про перемовини?

Політик зустрічався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 18 травня. Після розмови він відповів на запитання журналістів про мирні переговори між Москвою та Києвом. Болгарський прем'єр вважає, що наразі найважливішим є початок переговорів і висловив сподівання, що це станеться якомога скоріш. Однак, на яких умовах мають відбуватися ці перемовини, він не уточнював.

Радев зазначив, що війна на виснаження вичерпує ресурси Росії, України, а також країн, які підтримують їх економічно та соціально. Політик вважає, що час для дипломатії настав.

Що відомо про спецтрибунал для Путіна?

Зазначимо, що 36 держав світу погодилися на створення Спеціального трибуналу під час засідання Ради Європи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що трибунал відновить справедливість, і наголосив на важливості покарання російської агресії проти України.

Євросоюз планував остаточно підписати угоду та стати співзасновником Спецтрибуналу у випадку успішного голосування та ратифікації в Європарламенті. Очікується, що ЄС відіграватиме провідну роль у діяльності Спецтрибуналу та увійде до його керівного комітету.