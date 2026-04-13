Новообрана партія "Тиса" та її лідер Мадяр заявили про готовність до прагматичної співпраці із Росією та Китаєм. В Угорщині підкреслили важливість географічних та економічних факторів.

Про це під час пресконференції заявив новообраний прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Чи співпрацюватиме Угорщина й надалі із Росією?

Новообраний лідер Угорщини заявив, що прагматична співпраця із Росією продовжуватиметься.

Москва та Пекін з повагою прийняли рішення угорського народу. Вони відкриті до прагматичної співпраці, як і Угорщина, бо географія є географія, і, наприклад, Угорщина та Росія зміняться у правильному напрямку, сподіваюся, найближчим часом,

– наголосив Мадяр.

Крім того, лідер партії "Тиса" зазначив, що Угорщина та Росія залишаються взаємнопов'язаними в енергетичному контексті. Втім, Будапешт й надалі працюватиме над диверсифікацією постачань, не розриваючи наявних зв'язків.

Він наголосив, що країна прагне отримувати нафту максимально вигідно та безпечно.

Що про відносини з Угорщиною кажуть у Кремлі?