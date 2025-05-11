Спочатку припинення вогню, а потім – переговори, – Келлог про пропозицію Путіна
- Кіт Келлог заявив, що Росія повинна припинити вогонь перед початком мирних переговорів, підтримуючи підхід США.
- Путін заявив про готовність відновити переговори з 15 травня, але США наполягають на 30-денному припиненні вогню як передумові до цього.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що спочатку Росія мусить припинити вогонь, а після – починати мирні переговори. Саме такого підхожу дотримуються США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис спеціального представника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога у мережі Х.
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Як реагують у США на пропозицію Путіна
Російський диктатор Владімір Путін уночі 11 травня виступив перед журналістами та заявив, що Росія нібито готова відновити мирні переговори у Стамбулі, які були припинені у 2022 році. Очільник Кремля додав, що переговори можна відновити вже з 15 травня.
Однак у США наголосили, що спочатку повинно бути припинення вогню. Келлог наголосив, що переговори повинні відбуватися лише після 30-денного перемир'я.
Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього – перехід до мирних переговорів. А не навпаки,
– різко відповів Келлог.
Варто зауважити, що у Туреччині вже погодилися прийняти переговори України та Росії. Президент Реджеп Ердоган також провів телефонну розмову з Владіміром Путіним та "привітав" його заяву про бажання відновити мирні переговори між Росією та Україною.
Крім того, Ердоган заявив, що тепер "відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".