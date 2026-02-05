Став послом попри звʼязки з Епштейном: уряд Британії оприлюднить документи щодо Мандельсона

Уряд Великої Британії погодився оприлюднити листування та документи щодо призначення Пітера Мандельсона послом у США. Це сталося на тлі скандалу через його зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Поліція розпочала розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем. Про це повідомляє AP.

Що відомо про скандал навколо Манделсона?

Британський уряд погодився опублікувати електронні листи та інші документи щодо Пітера Мандельсона. Вони можуть пролити світло на рішення призначити його послом у США, попри дружбу з фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Поліція відкрила кримінальне розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем. Згідно із вже оприлюдненими матеріалами, Мандельсон міг передавати Епштейну чутливу економічну інформацію приблизно 15 років тому.

Також документи свідчать, що у 2009 – 2010 роках він нібито повідомляв Епштейну про внутрішні урядові рішення, зокрема щодо податків на бонуси банкірів і фінансових процесів у Європі.

Прем’єр-міністр Кір Стармер визнав, що знав про знайомство Мандельсона з Епштейном під час призначення, але не усвідомлював масштабів їхніх зв’язків. Він заявив, що колишній посол "неодноразово брехав" про характер відносин і назвав це зрадою країни, парламенту та партії.

Після скандалу Мандельсон залишив Палату лордів. Уряд також планує позбавити його титулу та виключити з Таємної ради, що консультує короля Чарльза III.

Документи щодо призначення має визначити до публікації парламентський комітет із розвідки та безпеки. Коли саме їх оприлюднять – невідомо.

