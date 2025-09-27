Демократи в Конгресі США оприлюднили нову порцію документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна – засудженого за сексуальні злочини, зокрема сутенерство та залучення неповнолітніх до секс-індустрії. У матеріалах йдеться про можливі контакти Епштейна з Ілоном Маском.

Про це повідомив Комітет Палати представників з питань нагляду та підзвітності, передає 24 Канал.

Що відомо про можливі зв'язки Епштейна і Маска?

Опубліковані матеріали стали третьою частиною архівів, які надали спадкоємці Епштейна. Серед них – журнали телефонних повідомлень, копії бортових журналів і списків пасажирів літаків, фінансові документи та щоденники з графіком зустрічей, пише BBC.

На сторінках, які показали законодавці, вказано, що Ілона Маска запросили на острів Епштейна понад 10 років тому.

Нагадування: Ілон Маск прибуде на острів 6 грудня (чи це все ще відбувається?)

– йдеться в одному з нагадувань у записах від 6 грудня 2014 року.

Також у бортовому журналі від травня 2000 року зазначено британського принца Ендрю як пасажира літака Епштейна: він разом із близькою до злочинця соратницею летів із Тітерборо (штат Нью-Джерсі) до Вест-Палм-Біч у Флориді.

Маск раніше стверджував, що Епштейн дійсно надсилав йому запрошення, однак він його відхилив. Принц Ендрю також неодноразово заперечував будь-яку причетність до протиправних дій.

Крім того, у документах згадуються заплановані зустрічі Епштейна з іншими відомими людьми – співзасновником PayPal Пітером Тіллем та колишнім радником президента Дональда Трампа Стівом Бенноном. При цьому наголошується, що наявність імен у графіку не доводить обізнаність цих осіб про злочини.

Демократи знову закликали Мін’юст США повністю розсекретити архіви Епштейна.

Ще під час виборчої кампанії Дональд Трамп, нинішній президент США, позитивно відповів на запитання, чи готовий він у разі перемоги відкрити доступ до матеріалів справи, однак цього не відбулося.

Після публічного конфлікту з Трампом Маск заявив, що у справах Епштейна фігурує й американський президент, хоча згодом видалив цей допис.

