Іран не полишає спроб ліквідувати Трампа: Нетаньягу заявив про два невдалі замахи

Іран щонайменше двічі намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа. Загроза триває досі.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю для NewsMax.

Дивіться також Трамп сказав, чи живий Моджтаба Хаменеї

Чи намагався Іран ліквідувати Трампа?

У розмові Нетаньягу нагадав про агресивну позицію Ірану ще до початку війни з Ізраїлем та США. Він зазначив, що країна підтримувала державний тероризм на різних континентах, зокрема у Західній півкулі, співпрацюючи з Венесуелою та іншими державами.

Ізраїльський прем'єр зауважив, що іранський режим вбив чи завдав поранень більшої кількості американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття. Він додав, що країна навіть намагалась ліквідувати Дональда Трампа.

Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше – вони скандують "смерть Америці",

– резюмував він.

Що відомо про спроби ліквідації Трампа?