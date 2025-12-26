Укр Рус
Геополітика Африка "Веселого Різдва терористам": Трамп заявив про "потужний удар" по ІД у Нігерії
26 грудня, 09:55
2

"Веселого Різдва загиблим терористам": Трамп заявив про "потужний удар" по ІД у Нігерії

Юлія Харченко
Основні тези
  • США завдали ударів по бойовиках ІДІЛ у Нігерії після нападу на християн.
  • Раніше Трамп попереджав про відповідь, якщо атаки не припиняться

Дональд Трамп заявив, що США завдали ударів по бойовиках ІДІЛ на північному заході Нігерії. Це відбулося після нападу на християн у регіоні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Hil та повідомлення Трампа у власній соцмережі.

Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія 

Що відомо про операцію в Нігерії?

Операцію було проведено за наказом Дональда Трампа як головнокомандувача. За його словами, удари були "потужними та смертоносними" і спрямованими проти угруповання, яке, за його твердженням, жорстоко вбивало мирних християн. 

В Африканському командуванні США (AFRICOM) підтвердили, що внаслідок ударів було знищено кількох бойовиків ІДІЛ. Там також голосили на відданості США боротьбі з терористичними загрозами.

Нагадаємо! У листопаді Трамп погрожував застосуванням сили, якщо насильство проти християн у Нігерії не буде припинене. Він зазначав, що попереджав бойовиків про жорстку відповідь у разі продовження атак.

Що відомо про військові конфлікти у світі?

  • У ніч на 24 грудня на кордоні Таджикистану з Афганістаном відбулося зіткнення, внаслідок якого загинули троє нападників і двоє прикордонників. Прикордонна служба Таджикистану звинуватила уряд талібів у неспроможності забезпечити безпеку кордону.

  • США перекидають елітні спецпідрозділи та військову авіацію ближче до Венесуели. Протягом останніх днів активізували переміщення військової та перекинули літаки спеціального призначення до Карибського басейну.