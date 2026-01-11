США знову завдали ударів по ІДІЛ в Сирії, – Fox News
- США завдали нового удару по об'єктах ІДІЛ в Сирії 10 січня, це вже друга атака після подій 19 грудня.
- Удари є частиною операції "Соколине око".
10 січня стало відомо, що американські військові завдали ударів по об'єктах ІДІЛ в Сирії. Сталося це уже вдруге за останній час.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.
Що відомо про атаку на Сирію?
Виданню інформацію про операцію у Сирії підтвердили офіційні особи США.
Зазначається, що вона стала другою за рахунком атакою американських військових на об'єкти Ісламської держави в Сирії.
Попередня відбулася 19 грудня, після того, як бойовик ІДІЛ вбив двох американських солдатів та їх перекладача.
Центральне командування США заявило, що нові удари 10 січня були завдані "приблизно о 12:30 за східним часом" і були спрямовані на "кілька цілей ІДІЛ по всій Сирії".
Зазначається, що ця атака була частиною операції "Соколине око", яку розпочали саме у грудні.
Нові удари також відбулися після того, як спеціальний посланник США з питань Сирії Том Баррак заявив, що зустрівся в Дамаску з новим керівництвом Сирії, щоб обговорити майбутнє країни.
Баррак розповів, що переговори були зосереджені на "нещодавніх подіях в Алеппо та ширшому шляху вперед для історичного переходу Сирії". Він додав, що США "вітають історичний перехід Сирії та висловлюють свою підтримку сирійському уряду під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа".
США також обговорюють можливість атакувати Іран
Більше двох тижнів Іран охоплений народними протестами. Населення невдоволене економічною кризою та політичною замкнутістю режиму.
На тлі цього спадковий принц Ірану закликав Трампа втрутитися в ситуацію у країні. Президент США згодом заявив, що готовий допомогти.
Згодом стало відомо, що адміністрація Трампа обговорює можливість масштабного авіаудару по Ірану у відповідь на придушення протестів владою. Втім, жодних конкретних дій для підготовки атаки ще не робили.