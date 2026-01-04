Обміняли на Україну, – політтехнолог припустив, чи причетна РФ до операції США проти Венесуели

Є версія, що США змогли затримати президента Венесуели Ніколаса Мадуро через зраду російських радників, які були присутні на території країни. Мовляв, Штати та Росія домовилися, що не заважають один одному у Латинській Америці та Європі, зокрема, в Україні.

Однак американці могли провести операцію у Венесуелі без допомоги росіян. Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що хоч Росія та Китай були присутні у цій країні, однак навряд чи відбувся так званий "обмін" між Москвою та Вашингтоном.

Дивіться також Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа

Чому цей сценарій малоймовірний?

Тарас Загородній зазначив, що у Венесуелі були присутні інтереси Росії та Китаю. Однак такий сценарій, що росіяни помінялися з американцями, є малоймовірним.

Я вважаю, що ці розмови про те, що росіяни обміняли Венесуелу на Україну, необґрунтованими. Американці зробили те, що могли зробити, без будь-яких домовленостей. НавітьЮ якщо теоретично вони будуть говорити, що вони про щось домовлялися, я не вірю в це,

– сказав політтехнолог.

Він пояснив, що Венесуела – це база для росіян. Вона купувала російську нафту. Річ у тім, що нафта Венесуели досить важка. Її потрібно розбавляти іншою для того, щоб її можна було транспортувати чи переливати у танкери. Певні кошти інвестувалися в "Роснафту".

Тому операція США у Венесуелі – це важкий удар для Росії та КНР. Загалом Дональд Трамп нищить сфери впливу Пекіна, а водночас і Москви.

Що відомо про події у Венесуелі?