Визначний крок: чим особлива заява Трампа про виробництво ракет до Patriot в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти ракети для систем Patriot. Це рішення стане визначним кроком для Києва.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

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Як дозвіл Трампа змінить хід війни?

Рішення Дональда Трампа означатиме, що Україна отримає доступ до однієї з найчутливіших американських технологій у сфері протиракетної оборони, якою Вашингтон досі неохоче ділився навіть із союзниками.

Крім того, Київ може отримати право не лише на виробництво таких ракет, а й, імовірно, на їх постачання до Сполучених Штатів та інших країн-партнерів.

Попереду багато перешкод: Україні доведеться будувати власні виробничі лінії, хоча нагальна потреба тут і відчайдушне бажання України протягом місяців відтворити цю технологію можуть радикально скоротити цей термін,

– зазначає автор матеріалу.

Варто зазначити, що реалізація такого проєкту може порушити питання захисту інтелектуальної власності виробників систем Patriot – компаній Lockheed Martin і Raytheon.

Водночас Україна вже продемонструвала здатність швидко опановувати нові оборонні технології та масштабувати їх виробництво, насамперед у сфері безпілотних систем. Досвід частого застосування Patriot також потенційно може сприяти їх подальшому вдосконаленню.

У CNN також звернули увагу на разючу зміну риторики. Торік Трамп заявляв, що Україна "не має козирів", припиняв постачання озброєння та погрожував припинити обмін розвідувальними даними. Тепер же президент США готовий дозволити Україні виробляти один із найсекретніших типів американських ракет і вважає, що посилення тиску на Росію може примусити Москву до миру.

Нагадаємо, Україна зіткнулася зі значним дефіцитом ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, через що стало важче протидіяти ворожій балістиці.

На тлі чергової масованої атаки міністр оборони Михайло Федоров звернувся до партнерів із проханням тимчасово виділити Україні PAC-3 зі своїх складів, а згодом замістити їх за допомогою українських майбутніх постачань.