Об этом говорится в материале CNN.

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Как решение Трампа изменит ход войны?

Решение Дональда Трампа означает, что Украина получит доступ к одной из самых секретных американских технологий в сфере противоракетной обороны, которой Вашингтон до сих пор неохотно делился даже с союзниками.

Кроме того, Киев может получить право не только на производство таких ракет, но и, вероятно, на их поставку в Соединенные Штаты и другие страны-партнеры.

Впереди много препятствий: Украине придется строить собственные производственные линии, хотя насущная необходимость и отчаянное желание Украины в течение нескольких месяцев воспроизвести эту технологию могут радикально сократить этот срок,

– отмечает автор материала.

Стоит отметить, что реализация такого проекта может поднять вопрос о защите интеллектуальной собственности производителей систем Patriot – компаний Lockheed Martin и Raytheon.

В то же время Украина уже продемонстрировала способность быстро осваивать новые оборонные технологии и наращивать их производство, прежде всего в сфере беспилотных систем. Опыт частого применения Patriot также потенциально может способствовать их дальнейшему совершенствованию.

В CNN также обратили внимание на разительное изменение риторики. В прошлом году Трамп заявлял, что у Украины "нет козырей", приостанавливал поставки вооружения и угрожал прекратить обмен разведывательными данными. Теперь же президент США готов разрешить Украине производить один из самых секретных типов американских ракет и считает, что усиление давления на Россию может заставить Москву пойти на мир.

Напомним, Украина столкнулась со значительным дефицитом ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, из-за чего стало сложнее противодействовать вражеской баллистике.

На фоне очередной массированной атаки министр обороны Михаил Федоров обратился к партнерам с просьбой временно выделить Украине PAC-3 со своих складов, а впоследствии заменить их с помощью будущих поставок из Украины.