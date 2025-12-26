США готові узгодити домовленість про гарантії безпеки для України
- США готові передати на ратифікацію в Сенат документ про гарантії безпеки для України, більшість елементів якого вже погоджено.
- Президент Зеленський повідомив, що тривають переговори щодо управління Запорізькою атомною електростанцією.
Представники Сполучених Штатів готові передати на ратифікацію в Сенат документ, у якому будуть передбачені гарантії безпеки для України в разі завершення повномасштабного російського вторгнення. Більшість елементів угоди вже погоджені між США та Україною.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.
На якому етапі узгодження мирного плану США?
У виданні зазначили, що більшість елементів угоди вже погоджені між США та Україною. Зокрема йдеться про гарантії безпеки, які Київ має отримати від США та Європи. Про це журналістам повідомили посадовці обох країн.
Високопоставлений чиновник США підтвердив, що Вашингтон готовий передати до Сенату на ратифікацію документ про гарантії безпеки, текст якого базується на статті 5 НАТО.
Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що сторони все ще ведуть переговори щодо того, хто управлятиме найбільшою в Європі Запорізькою атомною електростанцією.
Які останні новини про мирні переговори?
Нагадаємо, що речник Кремля Пєсков повідомив про нові контакти між Росією та США щодо мирної угоди після зустрічі у Маямі.
Український лідер пояснив, що під час подальших обговорень щодо досягнення миру Україна розглядатиме всі чутливі питання, зокрема стосовно Донецької області та Запорізької АЕС.
Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом мирний план для України та гарантії безпеки, а також економічну угоду між Україною та США 28 грудня у Флориді. Українсько-американські переговорні команди підготували перші драфти кількох документів, що стосуються безпеки та економічної співпраці.