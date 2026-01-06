США оголосили пів планети "винятковою зоною" своїх інтересів

Держдеп США офіційно підтвердив, що Західна півкуля визнається "винятковою зоною" інтересів Америки. Таким чином вони закріпили стратегічні пріоритети країни у регіоні.

США продовжують погрожувати різним країнам. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Держдеп США.

Дивіться також Європа шокована: Трамп поставив перед фактом нового світового порядку нападом на Венесуелу

Що заявили в США про домінування?

Заява пролунала на тлі загострення ситуації в Латинській Америці та супроводжувалася жорсткими сигналами США до низки держав, зокрема Куби, Колумбії, Мексики та Ірану.

Президент США Дональд Трамп 4 січня заявив, що США прагнуть бачити навколо себе "життєздатні й успішні країни", з яких можна "вільно видобувати нафту". Він наголосив, що американське домінування в Західній півкулі "більше ніколи не буде поставлене під сумнів".

Трамп також підкреслив стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США через присутність там російських і китайських суден та поставив під сумнів здатність Данії гарантувати безпеку регіону.

Що сказали американські посадовці про інші країни Латинської Америки?

Щодо Латинської Америки Трамп різко висловився про президента Колумбії Густаво Петро, звинувативши його у сприянні наркотрафіку, і не виключив можливості операції США в країні. Держсекретар США Марко Рубіо назвав кубинський режим "великою проблемою".

Заступник глави адміністрації США Стівен Міллер підтвердив, що відповідно до "доктрини Трампа" країна використовуватиме свої збройні сили для захисту американських інтересів, які, на його думку, є синонімом "майбутнього вільного світу".

Ми – наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава,

– наголосив він.

Що відомо про вторгнення США у Венесуелу?