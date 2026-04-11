Ризик існує: на що може наважитися Трамп, щоб перевірити НАТО "на міцність"

Північноатлантичний альянс наразі переживає важкі випробування, адже серед його країн-членів існують серйозні суперечності, які наразі важко подолати. Тому подальшу долю НАТО сьогодні важко спрогнозувати.

Політолог Артем Бронжуков у розмові з 24 Каналом зауважив, що Альянс перебуває нині у певній комі. Ба більше, на сьогодні, напевно, жодний з членів НАТО не може бути впевнений у тому, що колективна безпека існує фактично, а не тільки юридично, на папері.

Які потрібні кроки для збереження цілісності НАТО?

"Наразі НАТО має величезні проблеми. Зокрема Дональд Трамп постійно погрожує виходом з Альянсу та тисне на союзників. Результат цього всі побачили на яскравому прикладі ситуації на Близькому Сході", – нагадав він.

Тому, на думку політолога, Трамп може наважитися навіть на блокування фінансування НАТО для того, щоб вийти з нього, однак для цього потрібне голосування у Конгресі. Тому президенту США, якщо він хоче робити настільки різкі рухи, необхідно поквапитися, поки він має більшість і у Сенаті, і у Палаті представників.

"НАТО переживає період турбулентності через президенство Трампа, але водночас йому потрібно посилюватися та реагувати на виклики. Існує, наприклад, чинник Володимира Путіна, який скористається ситуацією, щоб випробувати, чи існує колективна безпека. Тому країнам Балтії треба усвідомити, що ця загроза не є ефемерною – вона більш ніж реальна", – наголосив він.

Варто знати. Дональд Трамп вважає причиною початку конфлікту між США та НАТО – ситуацію довкола Гренландії. Ще одним маркером стала відмова європейських країн допомогти Трампу на Близькому Сході. Партнери по Альянсу не надали США військові бази та повітряний простір для атак на Іран. Також європейські лідери відмовились направляти свої кораблі до Ормузької протоки. До того ж Трамп образливо називав НАТО "паперовим тигром", у якого "немає кораблів" і якого зовсім не боїться Путін.

Путін, здійснивши, на думку політолога, найбільшу авантюру у своєму житті, напавши на Україну, дуже сильно програв. І йому для відновлення свого статусу всередині Росії дуже допомогло б розвалення НАТО, це було б дуже відчутною сатисфакцією для очільника Кремля.

Тому у цьому контексті потрібно бути максимально готовими країнам-членам НАТО до того, щоб посилюватись величезними темпами і головне – інвестувати в Україну. Тому що з одного боку без нашого лідерства, досвіду, технологій, а з іншого – з відходом Трампа від ухвалення рішень і неготовності допомагати союзникам, уявити без України Північноатлантичний альянс на сьогодні – нереально,

– пояснив Артем Бронжуков.

Він додав, що на тлі розколу старого світового порядку, потрібно побудувати новий безпековий блок, який відповідатиме викликам, які є, а не формально існувати у пам'яті європейських політиків, які дуже вірили в те, що великої війни на континенті більше ніколи не буде.

