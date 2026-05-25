У разі провалу дипломатії: Рубіо пригрозив Ірану "іншими методами" вирішення конфлікту

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон або досягне вигідної угоди з Іраном, або буде змушений діяти іншими методами. Він наголосив, що США спочатку дадуть шанс дипломатії, перш ніж розглядати альтернативні варіанти.

Про це Рубіо заявив 25 травня журналістам у Нью-Делі, пише Reuters.

Укладення угоди між США та Іраном

За словами державного секретаря США, на переговорах з Іраном обговорювалась важлива тема, зокрема здатність забезпечити відкриття протоки та можливість проведення обмежених у часі, але змістовних перемовин щодо ядерної програми Ірану. Він висловив сподівання, що сторонам вдасться досягти прогресу у цьому питанні.

Нагадаємо, що Трамп напередодні зазначив у Truth Social, що обмеження іранських суден в Ормузькій протоці залишатимуться чинними до моменту, поки не буде остаточно погоджено, оформлено та підписано відповідну угоду.

Обидві сторони повинні не поспішати та зробити все правильно,

– додав президент.

Водночас іранська влада не одразу офіційно прокоментувала ці заяви. Однак інформаційне агентство Tasnim, яке пов'язують із Корпусом вартових ісламської революції Ірану, повідомило, що США нібито продовжують блокувати виконання окремих умов можливої угоди, зокрема вимогу Тегерана щодо розблокування заморожених активів.

Своєю чергою речник іранського парламенту Ебрагім Резаї заявив, що під час воєнних протистоянь Іран діє за принципом "око за око", а в дипломатичних спорах – за логікою "дія на дію".

Також він заявив, що Іран не піддасться тиску чи погрозам, і якщо Сполучені Штати хочуть угоди, вони повинні вести переговори, але якщо вони хочуть бензину за 6 доларів, вони можуть продовжувати блефувати.

Скільки часу піде на укладення угоди між США та Іраном

Нагадаємо, що в суботу, 23 травня, американський лідер Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном має бути укладена найближчим часом. Однак вже наступного дня урядовці намагалися стримати очікування щодо її оголошення.

Один посадовець для CNN зауважив, що швидкість укладення договору залежить від оперативності відповідей Ірану на деякі пропозиції щодо формулювань, зроблені США.

Хоча у Вашингтоні вважають, що Тегеран загалом погодився з ключовими положеннями угоди, між сторонами досі тривають розбіжності щодо формулювань, які, за словами посадовця, потребують тривалої процедури узгодження з боку Тегерана. Також він зазначив, що американська сторона продовжує доопрацьовувати формулювання щодо кількох окремих пунктів домовленостей.

Після досягнення остаточної згоди між усіма сторонами планується церемонія підписання за участі представників США та Ірану. Імовірно, одразу після цього розпочнеться новий раунд переговорів щодо подальшого етапу домовленостей.