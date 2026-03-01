Режиму аятол кінець, – сходознавець припустив, як закінчиться загострення на Близькому Сході

Вранці 28 лютого Ізраїль та США провели масштабну операцію в Ірані, завдавши ракетних ударів по військовій промисловості країні. Офіційний Тегеран дав відповідь та атакував майже всі країни Перської затоки.

В Ірані переконують, що мають запас міцності й добре підготувалися до війни. Як розповів 24 Каналу сходознавець з Німеччини Михайло Якубович, насправді іранці можуть вдаватися до хитрощів.

Чим може завершитись протистояння на Близькому Сході?

США уже завдавали ударів по військових базах Ірану влітку 2025 року. Тоді іранці говорили про знищені ракетні об'єкти, ядерні спроможності, ППО, невідомо де був верховний лідер аятола Алі Хаменеї та верхівка режиму. Але внутрішній меседж навпаки говорить про мобілізацію суспільства, наприклад, бюджетників вивели на мітинг.

Ми бачимо, що поки відповідь доволі обмежена. Іран тримає певні ракети для того, щоб розтягнути свої удари й тим часом через інші канали просити про перемовини.

Якщо війна протримається 3 – 4 тижні, як говорять ізраїльські експерти, то вже на четвертий тиждень Ірану не буде чим відповідати. Інтенсивність американських та ізраїльських ударів також знизиться, але в такій війні Іран не зможе протистояти довго,

– наголосив сходознавець.

Коли верхівка правлячого режиму вийде з бункерів і побачить навколо руїни, то їхня переговорна позиція зміниться. Саме цього і чекають у США. Потім Дональд Трамп, скоріш за все, вимагатиме передати збагачений уран третій країні й на цьому все закінчиться. Також можлива передача влади в самому Ірані.

Важливо! Вранці 1 березня Іран офіційно підтвердив загибель Алі Хаменеї та чотирьох членів його родини. В країні оголосили 7 днів загальнонаціональних вихідних та 40 днів трауру. Його загибель назвали "мученицькою" та обіцяли відплату.

Наразі складно прогнозувати, чим завершиться війна на Близькому Сході. Втім точно можна сказати, що нічого хорошого режим аятол не чекає.

"Я вважаю, що режиму аятол уже підходить кінець, але не обов'язково це станеться у березні чи взагалі у 2026 році. Може бути транзит влади, прийдуть більш помірковані сили й вони певний час "протягнуть", але тоді у “низів” з'явиться шанс скинути цю владу", – підкреслив Михайло Якубович.

