США хочуть більше військ: чи може Румунія вступити у війну на Близькому Сході

Сполучені Штати звернулися до Румунії із запитом щодо розміщення додаткових військ на її території. Експерти попереджають, що у разі використання румунських баз для ударів по Ірану країна може стати стороною війни.

Йдеться про можливі наслідки з погляду міжнародного права. Про це розповів командувач у відставці Санду Валентин Матею у коментарі Digi24.

Чому США хочуть розмістити додаткові війська?

На тлі ескалації на Близькому Сході Вашингтон розглядає різні варіанти посилення своєї військової присутності у Європі. Зокрема, йдеться про розміщення додаткових сил і техніки на території союзників по НАТО, серед яких є Румунія.

Таке рішення пов’язане з необхідністю логістичної підтримки військових операцій та посилення контролю над стратегічними напрямками. У Румунії вже розташовані кілька військових об’єктів, де присутні американські військові.

Зокрема, на авіабазі Міхай Когелнічану поблизу Констанци розміщені американські підрозділи та інфраструктура США, а база відіграє важливу роль в операціях НАТО у Чорноморському регіоні.

Румунський військовий експерт пояснив, що ситуація може мати серйозні наслідки з погляду міжнародного права.

За його словами, якщо США атакуватимуть Іран з території Румунії, країна може бути визнана "співвоюючою стороною" у конфлікті.

Якщо США атакуватимуть Іран із території Румунії, ми стаємо співучасниками війни та з’являються елементи міжнародного права, – зазначив експерт.

Це означає, що Румунія формально може бути втягнута у конфлікт, навіть якщо її війська безпосередньо не братимуть участі у бойових діях.

Яку роль відіграє Румунія у військовій інфраструктурі НАТО?