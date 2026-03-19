Іран назвав свою ціну завершення війни, – FT

Іран не погодиться на припинення війни без гарантій від США та Ізраїлю. Зокрема, там готуються до затяжного конфлікту, зберігаючи ракетні можливості та загрожуючи Ормузькій протоці.

Попри заяви Дональда Трампа про те, що конфлікт завершиться, коли він "відчує це кістками", у Тегерані наголошують: рішення залежить не лише від Вашингтона. Про це повідомляє FT.

Які умови висуває Іран?

За словами дипломатів і джерел, близьких до іранського керівництва, Ісламська республіка розглядає війну як екзистенційну загрозу і прагне відновити стримувальний потенціал. У Тегерані переконані, що припинення вогню без гарантій лише відкладе нові атаки.

Нам потрібні гарантії, і ми не відступимо, навіть якщо війна триватиме один рік. Якщо Іран буде знищено, то буде знищено весь регіон,

– заявив співрозмовник, близький до режиму

Ключову роль у військовій відповіді відіграє Корпус вартових Ісламської революції, який застосовує асиметричну тактику, включно з ракетними та безпілотними ударами по цілях США, інфраструктурі країн Перської затоки та міжнародному судноплавству.

Іранські військові, за словами джерел, розосереджують сили, залишають бази та діють як партизанські формування, щоб зменшити втрати від авіаударів. При цьому Тегеран продовжує виробництво ракет у прихованих підземних об’єктах і розраховує ресурси для затяжного конфлікту.

Попри заяви США та Ізраїлю про значне послаблення іранського ракетного потенціалу, Іран зберігає здатність до регулярних атак, хоча їхня інтенсивність знизилася більш ніж на 90% від початку бойових дій.

Окрему загрозу становить Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та газу. За оцінками західних чиновників, Іран фактично довів здатність частково блокувати судноплавство, що створює ризик для глобальної економіки.

Водночас дипломатичні зусилля щодо припинення війни залишаються безрезультатними. Іран заперечує готовність до переговорів, а регіональні чиновники не фіксують жодного прогресу.

За оцінками експертів, навіть якщо США припинять удари, Іран може продовжити атаки проти Ізраїлю та зберегти тиск на судноплавство, щоб продемонструвати власну стійкість і змусити противників рахуватися з його позицією.

США не знають, як розпочати чи закінчити війну в цьому регіоні. Ми не погоджуємося на припинення вогню, після якого війна відновиться через кілька місяців,

– заявив спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Аналітики зазначають, що Іран балансує між бажанням зменшити втрати та необхідністю продемонструвати силу. Водночас ключовим фактором у майбутньому країни може стати внутрішня ситуація, зокрема відносини між владою та населенням.

