ЗМІ дізналися дату, яку США призначили для закінчення війни з Іраном
- США визначили 9 квітня як орієнтовну дату завершення війни проти Ірану, щоб Трамп міг прибути до Ізраїлю на День незалежності 22 квітня.
- Переговори між США та Іраном можуть відбутися в Пакистані вже цього тижня, причому Катар тисне на США для швидшого завершення конфлікту через економічні наслідки.
Американська влада визначила 9 квітня як орієнтовну дату завершення війни проти Ірану. Найближчим часом також очікуються переговори між Вашингтоном і Тегераном.
Про це пише ізраїльське видання Ynet. Відповідну інформацію ЗМІ повідомило обізнане джерело.
До теми Війна з Іраном стає для США тим, чим вторгнення в Україну виявилося для Росії, – ЗМІ
Чому США хочуть закінчити війну в Ірані до 9 квітня?
За словами співрозмовника, закінчення війни 9 квітня дасть змогу Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності 22 квітня, щоб отримати Премію Ізраїлю.
Довідково! Премія Ізраїлю є найпрестижнішою державною відзнакою, яку вручають у День незалежності країни. Її розмір становить 75 тисяч шекелів (приблизно 1 мільйон гривень).
Також співрозмовник Ynet зазначив, що переговори між США та Іраном можуть відбутися вже цього тижня в Пакистані.
Американці не інформували Ізраїль про переговори з Калібафом (спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом – 24 Канал),
– додав він.
Джерело також зазначило, що Катар тисне на США, щоб якомога швидше зупинити війну в Ірані. Адже через атаки Ірану та перекриття Ормузької протоки Катар, який є великим гравцем на ринку СПГ, був змушений зупинити виробництво.
До речі, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер пояснив в етері 24 Каналу, що адміністрація Білого дому досі не визначилася з реальною метою війни в Ірані: або повна зміна режиму, або його ослаблення та створення нової системи безпеки. На думку експерта, якщо Трамп хоче швидше закінчити конфлікт, то мусить йти на компроміс.
Що відомо про переговори США та Ірану?
Дональд Трамп 23 березня оголосив про п'ятиденну паузу в ударах по Ірану після, як він заявив, успішних переговорів щодо завершення бойових дій. За його словами, перемовини між США та Іраном тривали два дні, а сторони планують продовжити діалог протягом тижня.
Водночас в Ірані заперечили заяви Дональда Трампа про проведення переговорів. У Тегерані наголосили, що жодних прямих чи непрямих контактів між сторонами не відбувалося.
Пізніше Трамп зазначив, що мирну угоду з Іраном можуть укласти протягом п'яти днів або навіть раніше. Він також заявив, що не розуміє, чому іранські ЗМІ повідомляють про відсутність будь-яких переговорів зі США.