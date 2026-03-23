ЗМІ дізналися дату, яку США призначили для закінчення війни з Іраном

Американська влада визначила 9 квітня як орієнтовну дату завершення війни проти Ірану. Найближчим часом також очікуються переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Про це пише ізраїльське видання Ynet. Відповідну інформацію ЗМІ повідомило обізнане джерело.

Чому США хочуть закінчити війну в Ірані до 9 квітня?

За словами співрозмовника, закінчення війни 9 квітня дасть змогу Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності 22 квітня, щоб отримати Премію Ізраїлю.

Довідково! Премія Ізраїлю є найпрестижнішою державною відзнакою, яку вручають у День незалежності країни. Її розмір становить 75 тисяч шекелів (приблизно 1 мільйон гривень).

Також співрозмовник Ynet зазначив, що переговори між США та Іраном можуть відбутися вже цього тижня в Пакистані.

Американці не інформували Ізраїль про переговори з Калібафом (спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом – 24 Канал),

– додав він.

Джерело також зазначило, що Катар тисне на США, щоб якомога швидше зупинити війну в Ірані. Адже через атаки Ірану та перекриття Ормузької протоки Катар, який є великим гравцем на ринку СПГ, був змушений зупинити виробництво.

До речі, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер пояснив в етері 24 Каналу, що адміністрація Білого дому досі не визначилася з реальною метою війни в Ірані: або повна зміна режиму, або його ослаблення та створення нової системи безпеки. На думку експерта, якщо Трамп хоче швидше закінчити конфлікт, то мусить йти на компроміс.

Що відомо про переговори США та Ірану?